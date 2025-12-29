حادث مأساوي، مصرع طالب وإصابة زميله أثناء اللهو داخل مركز شباب إطسا

18 حجم الخط

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم مصرعه، داخل مركز شباب أطسا أثناء المراجعات المجانية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة أطسا الشبابية، كما أصيب طالب اخر بإصابات متفرقة.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي أطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل الطالب المصاب إلي المستشفي ذاته لتلقي العلاج.

تفاصيل مصرع طالب وإصابة زميله

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا، يفيد بمصرع طالب وإصابة آخر، بمقر المراجعات النهائية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم داخل مركز شباب أطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلي موقع البلاغ، وتبين أن طالبا بالصف الثالث الإعدادي، كان يلهو على إحدى الألعاب الموجودة داخل مركز شباب أطسا، هو وزميله، وفي تلك الأثناء سقط الأول من اللعبة فحاول صديقه إنقاذه إلا أنه سقط معه، ما تسبب في مصرع الأول وإصابة الثاني.

قرار النيابة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أطسا، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد نظمت مراجعات مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في إطار دعم العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، في جميع المواد الدراسية، في أطسا، بهدف رفع المستوى التحصيلي للطلاب، ودعم الطلاب غير القادرين.

