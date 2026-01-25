الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

1424 مواطنا يتلقون خدمات قافلة طبية مجانية في السوالم بدمياط (صور)

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بدمياط
18 حجم الخط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، يفصل جهود استكمال القوافل الطبية لتغطية جميع المناطق بالخدمات العلاجية. 

تضمنت هذه القوافل عيادات متنقلة بتخصصات متنوعة، وحدتي اشعة، معمل تحاليل، وصيدلية لتوزيع الادوية مجانا.

انطلاق القافلة في قرية السوالم

انطلقت القافلة  ضمن خطة يناير الجاري، بقرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد، وفقا لمدير مديرية الصحة، تضمنت 11 عيادة تخصصية متنقلة، تردد عليها 1424 مواطنا حصلوا على خدمات الكشف والعلاج المجاني.

 

 

فحوصات مبكرة وتحاليل شاملة

شملت القافلة  فحصا مبكرا لأمراض الضغط والسكر لـ 153 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن". كما ارجئت فحوصات أشعة لـ11 حالة، وسونار لـ 14 حالة، و298 تحليلا للدم، و18 تحليلا للطفيليات.

 

ندوات توعوية ومبادرات رئاسية

أقيمت 8 ندوات توعوية صحية حضرها 69 مواطنا، كما شاركت فرق المبادرات الرئاسية في فحص 115 حالة، مما يعزز التغطية الصحية الشاملة في المناطق النائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط التغطية الصحية الشاملة الخدمات العلاجية العلاج المجاني أمراض الضغط والسكر خدمات الكشف والعلاج فرق المبادرات الرئاسية محافظ دمياط مدير مديرية الصحة مركز كفر سعد

مواد متعلقة

محافظ دمياط يُعفي رئيس وحدة الشيخ ضرغام لعدم تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء (صور)

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور الإعلامي 3 أشهر

قرارات مهمة من الأعلى للإعلام بشأن "البريمو" وبسمة وهبة وياسمين الخطيب

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "فيها ايه يعني" منذ طرحه بالسينمات

عمرو سلامة: مقولة "عدوك ابن كارك" ليست دقيقة

رويترز: ترامب يخضع لفحص طبي شامل وحالته الصحية استثنائية

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

أنجولا تهزم نيجيريا وتحيي آمال الجزائر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية