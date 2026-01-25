1424 مواطنا يتلقون خدمات قافلة طبية مجانية في السوالم بدمياط (صور)

18 حجم الخط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، يفصل جهود استكمال القوافل الطبية لتغطية جميع المناطق بالخدمات العلاجية.

تضمنت هذه القوافل عيادات متنقلة بتخصصات متنوعة، وحدتي اشعة، معمل تحاليل، وصيدلية لتوزيع الادوية مجانا.

انطلاق القافلة في قرية السوالم

انطلقت القافلة ضمن خطة يناير الجاري، بقرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد، وفقا لمدير مديرية الصحة، تضمنت 11 عيادة تخصصية متنقلة، تردد عليها 1424 مواطنا حصلوا على خدمات الكشف والعلاج المجاني.

فحوصات مبكرة وتحاليل شاملة

شملت القافلة فحصا مبكرا لأمراض الضغط والسكر لـ 153 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن". كما ارجئت فحوصات أشعة لـ11 حالة، وسونار لـ 14 حالة، و298 تحليلا للدم، و18 تحليلا للطفيليات.

ندوات توعوية ومبادرات رئاسية

أقيمت 8 ندوات توعوية صحية حضرها 69 مواطنا، كما شاركت فرق المبادرات الرئاسية في فحص 115 حالة، مما يعزز التغطية الصحية الشاملة في المناطق النائية.

