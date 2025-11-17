قرارات مهمة من الأعلى للإعلام بشأن "البريمو" وبسمة وهبة وياسمين الخطيب

18 حجم الخط

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:

استدعاء المسئول عن إدارة حساب بسمة وهبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما تقرر استدعاء المسئول عن إدارة حساب ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.



واستدعاء المسئول عن إدارة حساب الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الحساب من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

واستدعاء الممثل القانوني لقناة Ten، بشأن ما تضمنه برنامج "البريمو" تقديم إسلام صادق وضيوفه الكابتن رضا عبدالعال والكابتن محمود أبو الدهب، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وجاءت هذه القرارات بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

