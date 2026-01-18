الكشف على 1320 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر سعد بدمياط

18 حجم الخط

تواصل مديرية الصحة بدمياط تنفيذ القوافل الطبية الشاملة بالمراكز والقرى، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المتكاملة الى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

قافلة طبية بعزبة 3 التابعة لمركز كفر سعد

وفي هذا السياق، أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بعزبة 3 التابعة لمركز كفر سعد، استمرت على مدار يومين، ضمن خطة القوافل العلاجية لشهر يناير الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة سها خيري مدير إدارة القوافل العلاجية.



9 عيادات و8 تخصصات لخدمة الأهالي

وضمت القافلة 9 عيادات طبية في 8 تخصصات مختلفة، حيث تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1320 مواطنًا، مع تحويل حالة واحدة لتلقي العلاج اللازم بأحد مستشفيات وزارة الصحة.

قافلة طبية مجانية بدمياط



تحاليل وأشعة وفحوصات مجانية

كما شهدت القافلة إجراء 650 تحليل دم، و49 تحليل طفيليات، الى جانب فحص 10 حالات بالأشعة، و28 حالة أخرى بالسونار، فضلا عن فحص 143 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر تحت شعار افحص واطمن.



ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي

ولم تقتصر القافلة على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل شملت الجانب التوعوي، حيث تم تنظيم 12 ندوة تثقيفية على مدار يومين، حضرها 325 مواطنًا، بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية قبل العلاج.



التزام حكومي بتحسين جودة الحياة

ويعكس هذا النشاط الطبي المكثف التزام وزارة الصحة والسكان بتوسيع مظلة الخدمات الصحية، وحرص محافظة دمياط على دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تترجم على أرض الواقع من خلال خدمات ملموسة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

