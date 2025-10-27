الإثنين 27 أكتوبر 2025
رويترز: ترامب يخضع لفحص طبي شامل وحالته الصحية استثنائية

ترامب
ترامب

أفادت  وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى "والتر ريد" العسكري ضمن فحوصات طبية روتينية.


ونقلت "رويترز" عن مصادر طبية أن هذا النوع من الفحوصات يُستخدم لتشخيص حالات متنوعة ولا يعكس بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة.

وبعد الزيارة الطبية، أصدر طبيب الرئيس بيانًا أكد فيه أن ترامب يتمتع بـ"صحة استثنائية"، معتبرًا أن نتائج فحوصاته من بين "أفضل ما يرى للأشخاص في مثل عمره".

وجاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض في يوليو الماضي عن تشخيص إصابة ترامب بـ"القصور الوريدي المزمن"، وهو حالة شائعة تسبب تورما في الساقين.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أكدت عدم وجود مؤشرات لمضاعفات خطيرة مثل تخثر الأوردة العميقة أو أمراض الشرايين، مشيرة إلى أن الفحوصات المخبرية وفحص القلب أظهرت نتائج طبيعية تماما.

