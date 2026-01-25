كاراسكو يضغط على الشباب السعودي لقبول عرض روما الإيطالي

18 حجم الخط

طالب ممثلو البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب، إدارة النادي بالموافقة على عرض نادي روما الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تهدف إلى تجنب تبعات مالية محتملة قد يتحملها النادي في حال استمرار اللاعب.

بند التمديد التلقائي يثير القلق داخل الشباب

ووفقًا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فإن عقد كاراسكو، الذي ينتهي في صيف العام المقبل، يتضمن بندًا يقضي بتمديده تلقائيًا لموسم إضافي حال مشاركته في أكثر من 50% من مباريات الموسم الحالي، وهو الشرط الذي حققه اللاعب بالفعل.

أعباء مالية محتملة على ميزانية النادي

وأشار التقرير إلى احتمالية قيد عقد كاراسكو بعد التمديد ضمن ميزانية نادي الشباب بدلًا من ميزانية رابطة دوري المحترفين، وهو ما قد يفرض التزامات مالية كبيرة على خزينة النادي خلال الفترة المقبلة.

رواتب اللاعب خارج ميزانية الشباب حاليًّا

وتُصرف رواتب كاراسكو حاليًا عن طريق لجنة الاستقطاب التابعة لرابطة دوري المحترفين، وتُقدّر بنحو 14 مليون يورو سنويًا، دون تحميل خزينة نادي الشباب أي أعباء مباشرة في الوقت الراهن.

مكاسب مالية محتملة في حال إتمام الصفقة

وفي حال موافقة الشباب على انتقال اللاعب إلى روما، سيتجنب النادي دفع رواتبه خلال الموسم الإضافي، إلى جانب الحصول على نحو مليون يورو قيمة العرض المقدم من النادي الإيطالي، ما يسهم في تحسين الوضع المالي.

حسم مرتقب لمستقبل اللاعب خلال أيام

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل كاراسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب دراسة إدارة الشباب لكافة الجوانب المالية والفنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

مسيرة كاراسكو مع الشباب بالأرقام

وكان كاراسكو قد انضم إلى صفوف الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وخاض مع الفريق 62 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

أزمة في صفوف الشباب السعودي بسبب كاراسكو

فيما تواصل إدارة نادي الشباب السعودي اتصالاتها مع وكيل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو من أجل عودته إلى التدريبات في أسرع وقت خاصة أنه لا يشكو من أي إصابة أو عارض طبي.

ويمتنع كاراسكو عن الانتظام في تدريبات فريق الشباب السعودي دون أي اصابة أو عارض طبي، حيث تردد أن سبب غيابه هو عدم تنفيذ إدارة الشباب لطلباته.

أزمة في الشباب بسبب البلجيكي يانيك كاراسكو

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن السبب وراء عدم حضور كاراسكو تدريبات الشباب هو عدم تنفيذ النادي لطلبه باستقدام عاملة منزلية.

وكان كاراسكو قد أبلغ إدارة النادي عدم قدرته على العودة للمران ما لم تنته تلك الإجراءات الخاصة بمنزله.

حقيقة اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من الرحيل عن الريدز والانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الخلاف الذي حدث بين اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي والمدرب آرني سلوت، بعدما اتهم محمد صلاح إدارة النادي بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، إلى جانب اعترافه بأن علاقته مع المدرب آرني سلوت تدمرت بالكامل.

