بعيد عن المثالية، سلوت يهاجم محمد صلاح مجددا

علق أرني سلوت مدرب ليفربول مجددا على أزمة تصريحات محمد صلاح نجم الريدز والتي أدت لاستبعاده مع قائمة الليفر لخوض مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

سلوت عن محمد صلاح: ليس مثاليا ولا جيدا

قال الهولندي أرني سلوت في مقابلة مع شبكة "برايم سبورت": تصريحات محمد صلاح؟ لا، ليس مثاليًا.. وليس جيدًا لأي شخص.. وما قاله أولًا، ليس جيدًا للنادي، وليس جيدًا للفريق، وليس جيدًا له أيضًا. لذا، فهو بعيد كل البعد عن المثالية".

صلاح يرد على استبعاده من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان

رد محمد صلاح على قرار استبعاده من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان، بنشر صورة سيلفي له وهو يتدرب بمفرده اليوم الثلاثاء، في صالة الألعاب الرياضية في مركز أكسا للتدريب التابع للريدز.

ونشر النجم المصري الصورة على كل من منصة إكس وإنستجرام، وتفاعل معها زميلاه السابقان ترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون، حيث رد الأخير بتعليق رمزي على شكل قلب.

5 وجهات محتملة أمام محمد صلاح

توجد 5 وجهات محتملة أمام النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع اقتراب رحيله عن الريدز في الميركاتو الشتوي القادم أو في نهاية الموسم على أقصى تقدير.

ويعاني صلاح حاليا من أزمة كبيرة مع إدارة الريدز وكذلك الهولندي أرني سلوت مدرب الفريق، بسبب تصريحاته الأخيرة بعد جلوسه احتياطيا في آخر 3 مباريات.

في حالة مغادرة ليفربول، فهناك 5 وجهات أمام محمد صلاح يبدأ منها رحلة جديدة مع الكرة المستديرة، أبرزها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

كما يرغب نادي جالطة سراي التركي ونيوكاسل الإنجليزي في التعاقد مع صلاح.

ليفربول يحل ضيفا على إنتر ميلان بدون محمد صلاح

يحل فريق ليفربول مساء اليوم الثلاثاء ضيفا ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالي، بملعب جوزيبي مياتزا، في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الـ 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بعدما تعرض للهزيمة في مباراتين بمرحلة الدوري، ويأتي إنتر ميلان في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 12 نقطة.

غياب محمد صلاح عن قائمة ليفربول أمام إنتر ميلان

وشهدت قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان غياب محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة ليفربول غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون، مامارداشفيلي، جوميز، كوناتي، ڤان دايك، كيركيز، برادلي، روبرتسون، خرافنبيرخ، چونز، ماك أليستر، سوبوسلاي، وودبيرن، نيوني، ايكيتيكي، إيزاك، ڤيرتز، لاكي، نجوموها.

