أزمة في صفوف الشباب السعودي بسبب كاراسكو، ما القصة؟

يانيك كاراسكو
يانيك كاراسكو
تواصل إدارة نادي الشباب السعودي اتصالاتها مع وكيل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو من أجل عودته إلى التدريبات في أسرع وقت خاصة أنه لا يشكو من أي إصابة أو عارض طبي.

ويمتنع كاراسكو عن الانتظام في تدريبات فريق الشباب السعودي دون أي اصابة أو عارض طبي، حيث تردد أن سبب غيابه هو عدم تنفيذ إدارة الشباب لطلباته.

أزمة في الشباب بسبب البلجيكي يانيك كاراسكو

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن السبب وراء عدم حضور كاراسكو تدريبات الشباب هو عدم تنفيذ النادي لطلبه باستقدام عاملة منزلية.

وكان كاراسكو قد أبلغ إدارة النادي عدم قدرته على العودة للمران ما لم تنته تلك الإجراءات الخاصة بمنزله.

مباراة الشباب والرياض

ويستعد الشباب لمواجهة الرياض يوم 20 ديسمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمر الشباب ببداية عصيبة للموسم بعد تراجع كبير في النتائج، إذ لم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية بالخسارة أمام الاتحاد برباعية
 

حقيقة اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من الرحيل عن الريدز والانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الخلاف الذي حدث بين اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي والمدرب آرني سلوت، بعدما اتهم محمد صلاح إدارة النادي بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، إلى جانب اعترافه بأن علاقته مع المدرب آرني سلوت  تدمرت بالكامل.

