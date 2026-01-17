النصر يهزم الشباب 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

18 حجم الخط

فاز النصر على الشباب بنتيجة 3-2 على ملعب الأول بارك، في الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

النصر يفوز على الشباب 3-2

وسجل بلعبيد هدف النصر الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2 وعزز كومان من تقدم العالمي بالهدف الثاني في الدقيقة 8.

وعاد الشباب وسجل هدف أول عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 30 ليقلص الفارق مع النصر ثم تمكن اللاعب نفسه وسجل هدف التعديل في الدقيقة 52.

ونجح عبد الرحمن غريب في خطف هدف الفوز للنصر في الدقيقة 75.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، حصدها من الفوز في 11 مباريات، والتعادل في واحدة، والهزيمة في مباراتين.

غيابات مؤثرة في صفوف النصر

وغاب بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة "العالمي" لأسباب مختلفة عن مباراة الشباب، وهم نواف العقيدي، مارسيلو بروزوفيتش بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما شهد اللقاء غياب عدد اخر من اللاعبين مثل، عبد الإله العمري، ومحمد سيماكان بداعي الإصابة.

كما تشهد المواجهة أيضًا غياب ساديو ماني، أحد أهم لاعبي الفريق بل والدوري السعودي بداعي مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، والتي تأهل فيها "أسود التيرانجا" إلي المباراة النهائية، وذلك بعد تجاوز عقبة منتخب مصر في الدور قبل النهائي والوصول للمباراة النهائية لملاقاة المغرب.

