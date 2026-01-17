السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يهزم الشباب 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

النصر
النصر
18 حجم الخط

 فاز النصر على الشباب بنتيجة 3-2 على ملعب الأول بارك، في الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

النصر يفوز على الشباب 3-2

 وسجل بلعبيد هدف النصر الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2 وعزز كومان من تقدم العالمي بالهدف الثاني في الدقيقة 8.

وعاد الشباب وسجل هدف أول عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 30 ليقلص الفارق مع النصر ثم تمكن اللاعب نفسه وسجل هدف التعديل في الدقيقة 52.

ونجح عبد الرحمن غريب في خطف هدف الفوز للنصر في الدقيقة 75.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، حصدها من الفوز في 11 مباريات، والتعادل في واحدة، والهزيمة في مباراتين.

غيابات مؤثرة في صفوف النصر 

وغاب بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة "العالمي" لأسباب مختلفة عن مباراة الشباب، وهم نواف العقيدي، مارسيلو بروزوفيتش بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما شهد اللقاء غياب عدد اخر من اللاعبين مثل، عبد الإله العمري، ومحمد سيماكان بداعي الإصابة.

كما تشهد المواجهة أيضًا غياب ساديو ماني، أحد أهم لاعبي الفريق بل والدوري السعودي بداعي مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، والتي تأهل فيها "أسود التيرانجا" إلي المباراة النهائية، وذلك بعد تجاوز عقبة منتخب مصر في الدور قبل النهائي  والوصول للمباراة النهائية لملاقاة المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي للمحترفي الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي الأول بارك النصر جدول ترتيب الدوري السعودي ملعب الأول بارك لدوري السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

رئيس الكاف يرد على ادعاءات مجاملة المغرب تحكيميا بأمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

أول تعليق لـ حسام حسن على خسارة منتخب مصر من نيجيريا بـ الكان

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2026.. ومصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية خطوة إلزامية لحماية النشاط وتجنب الغرامات

موعد عودة منتخب مصر من المغرب إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته بأمم أفريقيا

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

قارئ يعيش مع الآيات، "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ محمد سيد ضيف

أداء يجمع بين الإتقان والخشوع، إشادات قوية بأداء محمود كمال في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية