كأس خادم الحرمين، الشباب يتخطى الزلفي بهدف كاراسكو ويتأهل لربع النهائي (صور)

كأس خادم الحرمين، حقق الشباب السعودي فوزا صعبا أمام نظيره فريق الزلفى، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025 - 2026.

سجل هدف الشباب يانيك كراسكو في الدقيقة 35 من اللقاء.

بهذا الفوز حصد الشباب السعودي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الشباب أمام الزلفي، فيتو

تشكيل الشباب أمام الزلفى

ودخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام الزلفي في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من:

مارسيلو جروهي - محمد حربوش - محمد الشويرخ - مبارك الراجح - سلطان العنزي - فنسنت سيرو - جوش براونهيل - أوناي هيرنانديز - عبدالله معتوق - يانيك كاراسكو - عبد العزيز العثمان

تشكيل فريق الزلفي أمام الشباب

فيما دخل فريق الزلفي مباراته أمام الشباب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سعد موسى الصالح

الدفاع: يزيد بكر البكر - عبد الجليل ميديوب - عبد الرحمن الهاجري - سلمان السعيد - يحيى خرمي

الوسط: دييجو ميراندا - أحمد العنزي - حمزة باري - إيريك جوهانا

الهجوم: كشيم القحطاني

أهلي جدة يفوز على الباطن بالثلاثة

في سياق أخر، فاز فريق أهلي جدة، على نظيره الباطن، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف مباراة الأهلي والباطن

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق صالح أبو الشامات في الدقيقة 5، فيما سجل فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 66 سجل ايفان توني الهدف الثالث.

