تجديد حبس عامل متهم بقتل زميله بسبب سيجارة في بولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس نباش قمامة متهم بقتل زميله بسيخ حديدي وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات  بسبب خلافات على إعطائه سيجارة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

واعترف بارتكابه الواقعة فور نشوب مشاجرة بينه وبين زميله أثناء جمع القمامة، بعد رفض المجني عليه إعطائه سيجارة فقام بالتعدي عليه بسيخ حديدي، كان يستخدمه في عمله وأصابه في عينيه إصابات خطرة توفي على إثرها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، وكلاهما يعملان في جمع القمامة، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتــداء على زميله مستخدمًا سيخًا حديديًا، أصابه في عينه، ما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.
 

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب متحللة بالواحات البحرية

وعلى جانب آخر، تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات غموض جثة شاب عثر عليها متعفنة داخل شقة كان يقيم بها في الواحات البحرية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث والاستماع لأسرة الشاب وجمع المعلومات عن المترددين له وعلاقاته لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

البداية بلاغ تلقاه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الواحات البحرية. وبانتقال القوات لموقع الحادث وبالفحص، تبين العثور على جثة لشاب متحللة، ولا توجد  أي آثار بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر بمنافذها. وبمعاينة الجثة، تبين أنه من المحتمل أن يكون قد مر على وفاته ما يقرب من 6 أشهر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

