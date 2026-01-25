الأحد 25 يناير 2026
حوادث

ضبط وإحضار متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة الشقق بأكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بضبط وإحضار متهم رابع بواقعة اتهام 3 أشخاص لهم سجل جنائي، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة الشقق السكنية، أثناء غياب أصحابها في أكتوبر وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.  

وكان اللواء مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أكتوبر، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من موظف بسرقة بعض محتويات شقته من أجهزة كهربائية حيث اكتشف السرقة فور عودته هو وأسرته من قضاء إجازة نصف العام من بلدته في الصعيد.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ، قوات الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات اللازمة، وتتبع خط سير المتهمين وخلال 24 ساعة، من البلاغ تم الوصول إلى هويتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليهما، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية