الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف ملابسات واقعة وفاة طفلين بمنزلهما في أبو النمرس

فريق بحث لكشف حقيقة
فريق بحث لكشف حقيقة وفاة طفلين بمنزلهم في أبو النمرس، فيتو
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف حقيقة وفاة طفلين داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، والتأكد من إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاء، والتأكد مما أشارت إليه التحريات الأولية، أن الطفلين توفيا إثر تعرضهم لاختناق بسبب تسريب غاز داخل منزلهم، وسبب هذا التسريب.

تعود تفاصيل الواقعة بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بحدوث تسريب غاز داخل أحد المنازل بمنطقة أبو النمرس، ما أسفر عن مصرع شقيقين جراء الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى إيداع جثامين الصغيرين داخل مشرحة المستشفى، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.

القبض على 3 طلاب وإصابة اثنين منهم في مشاجرة بأكتوبر

على جانب ذلك، كانت قد ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على ٣ طلاب، إثر نشوب مشاجرة بينهم بعد معاتبة أحدهم لآخرين بعد معاكسة فتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وذلك فور تلقي قوات أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد  بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طلاب بسبب معاكسة فتاة نتجت عنها إصابة ٣ طلاب، حيث كانت الفتاة تسير مع أحد المصابين وقام آخر بمعاكستها فعاتبه الشاب قائلا: عيب كده ميصحش، لتنشب مشادة كلامية بينهما وتتطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها آخرين وأسفرت المشاجرة عن إصابة اثنين منهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط  ٣، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أول قرار ضد عاطل متهم بهتك عرض طفلة في المعادي

تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس شاب في الزيتون

بمديرية امن الجيزة قسم شرطة أبو النمرس غرفة عمليات النجدة
