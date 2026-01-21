تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة مخدرات بـ 100 مليون جنيه في الإسماعيلية

الخميس 22 يناير 2026
جددت نيابة الأموال العامة، حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وبحوزته قرابة 1.5 طن من مخدري الهيدرو والحشيش، قبل ترويجها على نطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية، وتُقدّر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تحريات دقيقة ورصد النشاط الإجرامي

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدراتوالأسلحة والذخائر غير المرخصة،  أكدت بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها داخل البلاد.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة، واستهداف عناصر التشكيل العصابي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث نجحت القوات في ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش).

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تجار السموم.

إجراءات قانونية مشددة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

