لسرقة دراجته، اعترافات عاطل متهم بقتل عامل دليفري وإلقاء جثته بنهر النيل في الجيزة

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس عاطل متهم بقتل عامل ديلفيري، والتخلص من جثته في نهر النيل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استمعت النيابة العامة لأقواله حيث اعترف بارتكابه الواقعة لسرقة الدراجة البخارية التي كان يعمل عليها المجني عليه دليفري.

وأضاف المتهم في اعترافاته التي اأدلي بها امام جهات التحقيق: إنه استغل علاقة القرابة بينه وبين المجني عليه، واستدرجه بمكان الواقعة بحجة توصيله، ثم أنهى حياته، وتخلص من جثته في نهر النيل، واستولى على دراجته النارية، وقام ببيعها مقابل مبلغ مالي وأرشد عن مكان بيعه للدراجة.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد تغيب شاب في ظروف غامضة، وذكر أفراد أسرته أن الشاب يعمل ديليفري، وانقطع الاتصال به، وفشلت محاولات البحث عنه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع شخص سقط من علو

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 40 عاما، وسقط من الطابق الرابع عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه في شباك غرفته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

