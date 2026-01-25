الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بسرقة بطاريات سيارات نقل ثقيل في الطالبية بالجيزة

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت  نيابة الطلبية بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة بسرقة بطاريات سيارات نقل ثقيل، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات وأنها ليست المرة الأولى.

كان اللواء مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الطالبية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من سائق باكتشافه سرقة بطارية سيارته نقل ثقيل أثناء ركنها أسفل منزله بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت إلى موقع البلاغ، قوات الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات اللازمة، خلال 24 ساعة من البلاغ، وتم الوصول إلى هوية المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة 3 تكاتك بمنشأة القناطر

وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 3 تكاتك بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين ممن لهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع سرقة التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، إضافة إلى حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين ببيع المسروقات لعميل سيئ النية “عاطل له معلومات جنائية” ويقيم في الدائرة ذاتها، حيث جرى ضبطه وبحوزته التكاتك المُبلغ بسرقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحفظ على كاميرات المراقبة الطالبية المباحث الجنائية المواد المخدرة أمن الجيزة النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية بطاريات سيارات تفريغ كاميرات المراقبة سرقة بطاريات

مواد متعلقة

حجز دجال متهم باستغلال المواطنين بدعوى العلاج الروحاني

إجراء تحليل مخدرات لعامل متهم بقتل زميله بسبب سيجارة ببولاق الدكرور

نص التقرير الطبي لمصرع عامل سقط من الدور العاشر بالقاهرة الجديدة

انتداب المعمل الجنائي لحريق نشب داخل محل تجاري بالتجمع

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة مخدرات بـ 100 مليون جنيه في الإسماعيلية

حجز بلوجر شهير بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء بالمقطم

3 قرارات جديدة ضد عاطل وربة منزل بتهمة سرقة وحرق شقة بمدينة بدر

استدعاء أسرة فتاة سقطت من الطابق الرابع بعد رفض والدها خطبتها بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية