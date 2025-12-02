الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عصابة السمسارة والخادمة للجنايات بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا، بتهمة سرقة أجانب في الجيزة، للمحاكمة الجنائية. 

 

ضبط عصابة السمسارة والخادمة بعد سرقة أجانب بالجيزة
 

البداية كانت برصد الواقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن قسم شرطة الجيزة  تلقى بلاغا من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ويقيمون بدائرة القسم، وقد أفادوا فيه بتعرضهم لعملية سطو نفذتها سيدتين إحداهما تعمل سمسارة عقارات والأخرى خادمة كانت تتردد على شقتهم.

وكشفت التحقيقات أن السيدتين استغلوا تواجدهما داخل المسكن واتصلوا بــ4 أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من أقاربهم، وتمكنوا من تهديد الضحايا بأسلحة بيضاء وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من متعلقات ثم لاذوا بالفرار، ووفقا لما جاء في البلاغ فقد استولى المتهمون على هاتفين محمولين و4 ساعات يد ومبلغ مالي قبل أن يختفوا من موقع الحادث.

وعلى الفور كلفت مديرية أمن الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير الجناة وجمع المعلومات اللازمة، وتمكن فريق المباحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد ساعات قليلة من الفحص. 

وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا يقيمون جميعا بمحافظة الجيزة، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم التحفظ عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة الجيزة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالجيزة وقنا

ضبط سايس بدون ترخيص بسبب مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارات النقل بأطفيح والصف

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

وظيفة جديدة أم دعوة لتوعية الطلاب؟ حقيقة تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads