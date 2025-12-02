إحالة عصابة السمسارة والخادمة للجنايات بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا، بتهمة سرقة أجانب في الجيزة، للمحاكمة الجنائية.

ضبط عصابة السمسارة والخادمة بعد سرقة أجانب بالجيزة



البداية كانت برصد الواقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ويقيمون بدائرة القسم، وقد أفادوا فيه بتعرضهم لعملية سطو نفذتها سيدتين إحداهما تعمل سمسارة عقارات والأخرى خادمة كانت تتردد على شقتهم.

وكشفت التحقيقات أن السيدتين استغلوا تواجدهما داخل المسكن واتصلوا بــ4 أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من أقاربهم، وتمكنوا من تهديد الضحايا بأسلحة بيضاء وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من متعلقات ثم لاذوا بالفرار، ووفقا لما جاء في البلاغ فقد استولى المتهمون على هاتفين محمولين و4 ساعات يد ومبلغ مالي قبل أن يختفوا من موقع الحادث.

وعلى الفور كلفت مديرية أمن الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير الجناة وجمع المعلومات اللازمة، وتمكن فريق المباحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد ساعات قليلة من الفحص.

وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا يقيمون جميعا بمحافظة الجيزة، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم التحفظ عليها.

