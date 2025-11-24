الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط تشكيل عصابي يسرق قطعا من أبراج الكهرباء في أسيوط

ضبط تشكيل عصابي خطير
ضبط تشكيل عصابي خطير يسرق قطع أبراج الكهرباء في أسيوط
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي متخصص في سرقة القطع الحديدية الخاصة بأبراج الكهرباء بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهودها المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية وجرائم السرقات التي تستهدف البنية التحتية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بأسيوط، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام تشكيل يضم6 عناصر جنائية خطرة بارتكاب سلسلة من السرقات استهدفت أجزاء حديدية من أبراج الكهرباء.

وعقب تقنين الإجراءات، نُفذت الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم: -2 بندقية آلية-2 بندقية خرطوش-مجموعة أدوات تستخدم في عمليات الفك والسرقة-سيارة نصف نقل منتهية الترخيص -148 قطعة زاوية حديدية مختلفة الأحجام خاصة بأبراج الكهرباء، وتبين أن المسروقات لم تؤثر على عمل الأبراج 

وأقرّ المتهمون بمزاولة نشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات، وكشفوا عن بيع جزء من المسروقات لتاجر خردة بسوهاج.

وتم ضبط التاجر وبحوزته 120 قطعة حديدية تخص أبراج الكهرباء. 

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتتابع أجهزة الأمن جهودها لضبط كل من يعبث بمقدرات الدولة أو يهدد سلامة المرافق الحيوية.

الجريدة الرسمية