سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الجيزة

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية بالجيزة.. وضبط مرتكبي الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من عامل توصيل طلبات – مقيم بالجيزة؛ باكتشافه سرقة دراجته النارية حال تركها أمام العقار سكنه.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضافا ارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

