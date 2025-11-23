الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

فريق بحث لتحديد هوية مجهولين استولوا على شقة موظف في أكتوبر

فرق بحث لضبط جناه
فرق بحث لضبط جناه ارتكبوا سرقوا شقة في اكتوبر،فيتو
تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة محتويات شقة داخل أحد الكمبوندات بـ مدينة أكتوبر، من خلال فريق بحث متخصص، يعمل على فحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث، لتحديد هوية الجناة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجناة ارتكبوا جريمتهم عن طريق القفز من بلكونة بالطابق الخامس، بعد العثور على نسخة من مفتاح الشقة، حيث تمكنوا من الدخول والخروج على مدار ثلاثة أيام متتالية، ونقل كافة الأجهزة والمقتنيات الجديدة.

 

 

وكان صاحب شقة بمدينة أكتوبر،  قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر أفاد فيه أنه عقب عودته من المستشفى بعد مرافقة والدته لإجراء عملية جراحية، اكتشف سرقة بعض محتويات شقته.

وبحسب أقواله، قام بتغيير القفل، وأثناء تواجده داخل الشقة فوجئ بسماع صوت المفتاح يفتح الباب، ليكتشف عودة الجناة مرة أخرى ومعهم سلاح للتأمين، إلا أنهم فروا بمجرد سماعه وتحركه داخل الشقة، قبل أن يتمكن من ملاحقتهم خارج الباب.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجناة وتوثيق الواقعة.


 

بمديرية امن الجيزة اكتوبر محضر

