محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين في جولة بشوارع المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية اليوم جولة استهدفت تفقد عدد من  شوارع وميادين مدينة المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ مستوى النظافة العامة، وحالة الشوارع والأرصفة، وانتظام الحركة المرورية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة أساسية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق راحة المواطنين ويحسن مستوى الخدمات اليومية.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار في رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وعلى الأرصفة، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ باثنين من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حرص على الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا اهتمامه بتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم، ووجه للتضامن ببحث حالتهم، ووعد بالعمل على تحقيق مطالبهم في إطار الإمكانات المتاحة، مشددًا على أن جميع فئات المجتمع تحظى باهتمام خاص من الأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن المتابعة الميدانية ستتواصل بكافة شوارع وميادين مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

