محافظ الدقهلية يفتتح مسجد النور بقرية المباحث بعد تطويره

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية المباحث التابعة لمركز ومدينة ميت سلسيل، وذلك بعد إتمام أعمال تجديده وتطويره الشاملة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، واللواء إبراهيم أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، واللواء أحمد العوضي، والنائب أحمد الهواري أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب رزق الشبلي، والنائب عادل الجيار أعضاء مجلس النواب، والنائب السابق محمد نجيب خالد، والعقيد أحمد علي نائب المستشار العسكري، وعددا من وكلاء الوزارات، والمسؤولين، وحشد من أهالي القرية.

جهود الأوقاف لنشر تعاليم الدين الوسطي ومقاومة الأفكار المتطرفة

وعقب الصلاة ألقى محافظ الدقهلية كلمة ثمن فيها جهود وزارة الأوقاف في تشييد المساجد وتجديدها وتطويرها، مُثمّنًا سعيها الدؤوب لنشر تعاليم الدين الوسطي ومقاومة الأفكار المتطرفة، وحماية الشباب من الوقوع في الأفكار المشبوهة والمفاهيم الخاطئة، وذلك في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتصحيح الخطاب الديني.

وهنأ المحافظ أهالي القرية بافتتاح المسجد بعد تطويره، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يتزامن مع مناسبات مباركة، منها كونه أول جمعة في شهر شعبان، واحتفالات عيد الشرطة، معبرًا عن سعادته بهذا الحدث وتقديره لأبناء قرية المباحث ومركز ومدينة ميت سلسيل.

الإخلاص والصدق في العمل، وأنهما من أعظم أسباب القبول والبركة

واستمع المحافظ والوفد المرافق له إلى خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، وتناولت موضوع الإخلاص والصدق في العمل، وأنهما من أعظم أسباب القبول والبركة، ومن أهم أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، فمن أخلص لله في عمله، صَدَق في قوله وفعله، فإن الله تعالى يوفقه ويسدده، ويجعل له القبول في الأرض، والثواب في الآخرة، وقدم للصلاة الدكتور وليد الحسيني الإعلامي بالتلفزيون المصري.

مسجد النور بقرية المباحث من المساجد الحكومية

ويعد مسجد النور بقرية المباحث من المساجد الحكومية، ويتكون من دور أرضي يضم الصحن الرئيسي للصلاة بمساحة 384 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مرافق صحية ومكان للوضوء، ومصلى مخصص للنساء تبلغ مساحته 123 مترًا مربعًا، وقد بلغ اجمالي تكلفة أعمال الإحلال والتجديد التي تمت على نفقة وزارة الأوقاف أكثر من خمسة ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعمير بيوت الله والحفاظ عليها، وإبرازها بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانتها وقدسيتها، ويُتوّج سلسلة من الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الدينية والاجتماعية بالمحافظة.

