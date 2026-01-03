محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة العامة بشوارع المنصورة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، عددا من شوارع مدينة المنصورة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وخلال جولته تابع عمل السيارة المكنسية المعطلة بعد تشغيلها وعودتها للعمل في كنس وغسيل الشوارع والبلدورات.

محافظ الدقهلية في جولة بشوارع المنصورة

وقرر محافظ الدقهلية صرف مكافأة مالية للعاملين على صيانتها بمركز ومدينة المنصورة تكريمًا لنجاحهم في صيانة المكنسية المعطلة، ووجه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة بتوزيع السيارة المكنسية للعمل تحت إشراف رئاسة مركز ومدينة المنصورة.

تعظيم الاستفادة من المعدات

ووجه محافظ الدقهلية، لرئيس مركز ومدينة المنصورة، بتشغيل المكنسية لخدمة شوارع الجيش والجمهورية والمشاية وقناة السويس، للعمل خلال الصباح الباكر وليلًا، وذلك تحت إشراف رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، وشدد على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المتمثلة في معدات الحملات الميكانيكية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأن تعظيم الاستفادة منها يمثل أولوية قصوى وعدم إهدار المال العام.

التأكيد على الصيانة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية بجميع المراكز

كما كلف محافظ الدقهلية، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لصيانة المعدات وعدم تعطيلها عن العمل تحت أي مبرر، ومتابعة إجراء الصيانة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية بجميع المراكز، ومتابعة عمل المعدات وخطوط السير، والعمل المستمر على رفع كفاءة الحملة الميكانيكية ورفع كفاءة منظومة النظافة.

