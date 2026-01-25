معتمد جمال يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

الأحد 25 يناير 2026
يعقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق في تمام الرابعة عصر اليوم، وذلك لإلقاء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة المصري.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة شرح خطة اللعب، والتعليمات الفنية، بالإضافة إلى الاستقرار على تشكيل الفريق الذي سيخوض اللقاء، المقرر إقامته على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، اليوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

