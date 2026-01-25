1661 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية ببلقاس في الدقهلية

18 حجم الخط

نظمت صحة الدقهلية قافلة طبية مجانية استفاد منها 1661 مواطن بالمستعمرة الشرقية ببلقاس.

1661 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بالمستعمرة الشرقية ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1661 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

استمرار القوافل العلاجية المجانية

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

القافلة ضمت 8 عيادات متنقلة

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1661 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 226 باطنة، 255 أطفال، جراحة 91، أسنان 82، رمد 125، نسا وتنمية الأسرة 100، جلدية 190، عظام 186.

إجراء 101 أشعة عادية وموجات صوتية،

كما قامت القافلة بإجراء 101 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 188، فحص معمل الدم والطفيليات لـ305، عقد 48 ندوات تثقيفية استفاد منها 640 متردد، وإحالة 3 حالات للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2496 خدمة خلال القافلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.