الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

1661 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية ببلقاس في الدقهلية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

نظمت صحة الدقهلية قافلة طبية مجانية استفاد منها 1661 مواطن بالمستعمرة الشرقية ببلقاس.

1661 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بالمستعمرة الشرقية ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1661 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

 

استمرار القوافل العلاجية المجانية 

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

القافلة ضمت  8 عيادات متنقلة

 

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1661 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 226 باطنة، 255 أطفال، جراحة 91، أسنان 82، رمد 125، نسا وتنمية الأسرة 100، جلدية 190، عظام 186.

إجراء 101 أشعة عادية وموجات صوتية، 

كما قامت القافلة بإجراء 101 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 188، فحص معمل الدم والطفيليات لـ305، عقد 48 ندوات تثقيفية استفاد منها 640 متردد، وإحالة 3 حالات للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2496 خدمة خلال القافلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور حموده الجزار القوافل العلاجية القوافل الطبية المجانية القافلة الطبية المجانية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تلبية احتياجات المواطنين اوضح المحافظ حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علاج على نفقة الدولة صحة الدقهلية محافظ الدقهلية نفقة الدولة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

كرة اليد، تعرف على ترتيب مجموعات الدور الرئيسي في أمم أوروبا

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

منها الذهب واليورانيوم، شراقي يكشف خريطة الكنوز النادرة والمهمة في مصر

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية