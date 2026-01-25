كرة اليد، تعرف على ترتيب مجموعات الدور الرئيسي في أمم أوروبا

18 حجم الخط

كرة اليد، منافسات قوية يشهدها الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد، المقامة حاليا بمشاركة 24 منتخبا، بتنظيم مشترك بين الدنمارك والنرويج والسويد.

ترتيب مجموعات أمم أوروبا لكرة اليد

وتضم مجموعات الدور الرئيسي المنتخبات التالية:

المجموعة الأولى: ألمانيا - الدنمارك - فرنسا - النرويج - البرتغال - إسبانيا

المجموعة الثانية: السويد - أيسلندا - سلوفينيا - كرواتيا - المجر - سويسرا

ترتيب المجموعة الأولى

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- ألمانيا | 6 نقاط

2- الدنمارك | 4 نقاط

3- فرنسا | 4 نقاط

4- النرويج | نقطتان

5- البرتغال | نقطتان

6- إسبانيا | بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

أما ترتيب المجموعة الثانية فيأتي كالتالي:

1- السويد | 4 نقاط

2- أيسلندا | نقطتان

3- سلوفينيا | نقطتان

4- كرواتيا | نقطتان

5- المجر | نقطة واحدة

6- سويسرا | نقطة واحدة

مواجهات قوية في أمم أوروبا اليوم

وتقام اليوم مواجهات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للمجموعة الثانية، وتشمل:

سلوفينيا × المجر | 3:30 عصرا

أيسلندا × السويد | 6 مساء

سويسرا × كرواتيا | 8:30 مساء

