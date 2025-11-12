الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

1654 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الرحمانية بالدقهلية

شهدت قرية الرحمانية التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قافلة طبية مجانية استفاد منها 1654 مواطنا.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية الرحمانية مركز ميت غمر على مدار يومين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1654 مواطن، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين 

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1654 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 8 عيادات، منها 6 عيادات متنقلة، وقامت بالكشف على، 229باطنة، 227 أطفال، 85 جراحة، 81 أسنان، 148 رمد، 95 نساء وتنظيم أسرة، 177جلدية، عظام 219.

وأشار إلى قيام القافلة بإجراء، 99 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 172، ومعمل الدم والطفيليات 122، وإحالة حالة واحدة للمستشفى، إلى جانب عقد 50 ندوة تثقيفية، استفاد منها 710 مترددا على القافلة، وتحويل حالة للعلاج بالمستشفى، وعلاج حالة على نفقة الدولة.

