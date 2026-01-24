صحة الدقهلية، نجاح أول عملية تركيب مفصل صناعي بمستشفى بلقاس العام

18 حجم الخط

نجح الفريق الطبي بمستشفي بلقاس بمحافظة الدقهلية في إجراء جراحة تركيب مفصل صناعي وشريحة ومسامير لكسر مفتت بمفصل المرفق لمريضة تبلغ من العمر 55عامًا نتيجة سقوطها من ارتفاع.

نجاح أول عملية تركيب مفصل صناعي بمستشفى بلقاس العام



وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، واستمرارًا لنجاحات قسم العظام بمستشفى بلقاس العام



الفريق الطبي للجراحة

قاد الجراحة الدكتور هشام خلاف، رئيس قسم العظام، بمشاركة الدكاترة هاني إسماعيل وكريم المشد، فيما أشرف على التخدير الدكتور حاتم صالح، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، بمساندة الدكتور عصام عيد والدكتور عبد الرحمن الجوهرى، وفنية التخدير مس نورا عبدالفتاح.



كما شارك في تقديم الرعاية التمريضية كل من مس نصره زكريا ومس مني يوسف، تحت إشراف رئيسة التمريض مس سميرة مختار، وفني الأشعة كرم عبد الهادي، وقد وُضعت المريضة تحت الرعاية والملاحظة الدقيقة بالقسم بعد العملية.

استمرار نجاح القسم وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وفي ختام البيان، أعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لمدير المستشفى ولكل أعضاء الفريق الطبي وفريق التمريض وفنيي الأشعة على هذا الإنجاز، مؤكدًا على دورهم الحيوي في استمرار نجاح القسم وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.