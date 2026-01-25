الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى 46912 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 56481 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 21321 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4879 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12827 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 17425 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 4961 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.153 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 46462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 55901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21124 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4843 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17317 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4904 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX35 آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة أول جلسات الأسبوع

مواد متعلقة

90.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم

البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع وتربح 24 مليار جنيه

93.23 % قيمة التداول للسندات (أذون الخزانة) خلال الربع الثالث

1.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد 25-1-2026

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السوادن المركزي اليوم الأحد 25-1-2026

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 25-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السوادن المركزي اليوم الأحد 25-1-2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية