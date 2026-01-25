منها الذهب واليورانيوم، شراقي يكشف خريطة الكنوز النادرة والمهمة في مصر

18 حجم الخط

كنوز مصر، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن خريطة الكنوز الموجودة في مصر، وهي عبارة عن معادن لها قيمة اقتصادية عالية، ومنها الذهب والحديد والمنجنيز واليورانيوم والمعادن الثقيلة المستخرجة من الرمال السوداء، والتي تدخل في صناعات مهمة.

خريطة الكنوز المهمة في مصر

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الكنوز الموجودة في مصر، والمتمثلة في المعادن المهمة والاقتصادية، غير مستغلة بشكل جيد حتى الآن، والتي تحتاج إلى عودة المساحة الجيولوجية المصرية إلى سابق عهدها كواحدة من أقدم المساحات الجيولوجية فى العالم، لتقييم واكتشاف الموارد المعدنية فوق وتحت السطح.

الذهب في جبل السكري، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي عن المعادن المهمة والاقتصادية في مصر: "المعادن الاقتصادية والعناصر الأرضية النادرة فى مصر: النشاط التعدينى في مصر يرجع إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، وتوجد خريطة أقدم منجم للذهب فى العالم فى منجم البرامية (وادى الحمامات بالبحر الأحمر)، ويوجد فى مصر معادن اقتصادية تحتوى على عناصر كيميائية هامة مثل الذهب فى مناجم السكرى وحمش وعشرات المواقع الأخرى غير مستغلة فى الوقت الحالى".

وتابع الدكتور عباس شراقي حديثه عن المعادن المهمة: "والحديد فى منجم الواحات البحرية، وشرق أسوان، والفوسفات في الصحراء الشرقية (سفاجا، القصير، السباعية)، وغرب النيل (أبو طرطور بالوادي الجديد)، وسيناء. ويستخدم لصناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك، والمنجنيز في أم بجمة بجنوب سيناء، ويستخدم فى صناعة السبائك وصناعة الصلب لزيادة القوة والمقاومة للتآكل وصناعة البطاريات والكيماويات واللحام"

اليورانيوم والكوارتز والألمنيت كنوز تستخدم في صناعات استراتيجية

وأوضح شراقي "واليورانيوم فى جبل جتار بالغردقة ويستخدم فى إنتاج الطاقة النووية، والرمال البيضاء (الكوارتز أو السيليكا) في سيناء (أبو زنيمة، سانت كاترين، شمال سيناء) والصحراء الشرقية (الزعفرانة، وادي قنا)، والتى تستخدم فى صناعة الزجاج والرقائق الالكترونية وألواح الطاقة الشمسية والألياف الضوئية".

اليورانيوم ثروة مصر، فيتو

أما عن الرمال السوداء، فقال شراقي أنها موجودة "على طول الساحل الشمالي (من رشيد حتى رفح) وتحتوي على معادن ثقيلة (إلمنيت، زيركون، روتيل، ماجنتيت، مونازيت، ماجنيتيت) والتى تدخل في صناعات استراتيجية عديدة مثل الطيران، السيراميك، الإلكترونيات، والأصباغ، وقد افتتحت مصر مجمع لخمس مصانع فى رشيد لاستغلالها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، حيث يستخدم الإلمنيت والروتيل في صناعة التيتانيوم، البويات، البلاستيك، والورق، والزركون يدخل في صناعة السيراميك والأدوات الصحية والزجاج والصناعات النووية".

وأوضح أن "الماجنتيت يستخدم في صناعة الحديد الإسفنجي والخرسانات الثقيلة، والجارنت يُستخدم في أحجار التجليخ، الصنفرة، وفلاتر المياه، والمونازيت مصدر للعناصر الأرضية النادرة ومواد مشعة (ثوريوم ويورانيوم) تستخدم في الصناعات عالية التقنية وفي المفاعلات النووية، كما يوجد فى مرسى علم بالصحراء الشرقية تكوينات التانتاليوم والنيوبيوم واللثيوم الذين يتم استخدامهم فى صناعة البطاريات ولهم مستقبل اقتصادي كبير مع الصناعات الالكترونية والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية، وتتنافس الدول الكبرى عليها فى القارة الأفريقية وأوكرانيا وجرينلاند".

الثروات المعدنية متوفرة لكنها لا تساهم فى الدخل القومى

وأشار شراقي إلى أنه "يتواجد الكبريت على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، وخاصة في مناطق جمسة وجبل الزيت ويستخدم في صناعة حمض الكبريتيك، والأحجار الكريمة مثل الفيروز فى سيناء بمنطقة جبل المغارة وسرابيط الخادم، والبريل أو الزمرد فى مرسى علم، والزبرجد في جزيرة الزبرجد جنوب البحر الأحمر".

الثروات المعدنية في مصر، فيتو

وعن استغلال الثروات المعدنية الموجودة في مصر، قال الدكتور عباس شراقي: "رغم توفر الثروات المعدنية إلا أنها لا تساهم بالقدر الكافى فى الدخل القومى، لضعف الاستثمارات رغم طفرة البنية التحتية في السنوات الأخيرة من طرق وكهرباء، لأسباب عدة منها ضعف التشريعات لجذب المستثمر الأجنبى، كما أنه لا توجد بيانات دقيقة للكميات المتوفرة والموجودة من تلك المعادن أو قيمتها المالية، حيث لا تعدو كونها مجرد تقديرات".

وأكد عباس شراقي أن مصر تحتاج إلى "عودة المساحة الجيولوجية المصرية إلى سابق عهدها كواحدة من أقدم المساحات الجيولوجية فى العالم، لعمل مسح جيولوجى وتقييم حديث لاكتشاف مواردنا المعدنية الحقيقية على السطح وتحت السطح، خاصة فى الصحراء الشرقية وسيناء باستخدام التكنولوجيا الحديثة من تحليلات كيميائية متقدمة وأجهزة قياس حديثة، وصور أقمار صناعية".

