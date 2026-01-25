الأحد 25 يناير 2026
ملفات وحوارات

الناتو يعزز قدراته لحماية جناحه الشرقي.. إنشاء منطقة آلية شبه خالية من السكان.. أنظمة مراقبة تكنولوجية.. وروبوتات متطورة لضمان استقرار أوروبا وحماية حدودها الشرقية من أي تهديد محتمل

قادة الناتو العسكريين
قادة الناتو العسكريين في اجتماع سابق لبحث حماية شرق أوروبا
في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشرقية لأوروبا، يسعى حلف الناتو إلى تعزيز جاهزيته الدفاعية، خلال العامين المقبلين، عبر إنشاء منطقة آمنة شبه خالية من السكان مزودة بأنظمة مراقبة آلية وروبوتات متطورة، في خطوة تمثل تحولا في فلسفة الدفاع لدى الحلف.

وبحسب تقرير نشره "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا"، فقد أكد نائب رئيس أركان العمليات في قيادة القوات البرية التابعة للناتو العميد توماس لوين بأن "الفترة القادمة ستشهد مخزونات أسلحة أكبر بكثير مما كانت عليه سابقا في الدول الحدودية مع روسيا، بما في ذلك صربيا، وإستونيا، ولاتفيا"، موضحا أن الهدف هو الاستعداد لأي سيناريو طارئ على الحدود الشرقية للحلف.

وتأتي تلك التصريحات في سياق إعادة تقييم الناتو لاستراتيجيته الدفاعية بعد تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا، وتزايد المخاطر الأمنية في شرق أوروبا.

خطط تعزيز الجناح الشرقي

تشمل خطط الناتو –أيضا- تجهيز مستودعات الأسلحة والذخيرة لإعادة تسليح أنظمة الدفاع في المنطقة الآلية، بالإضافة إلى دعم القوات المتمركزة هناك بأنظمة لوجستية متقدمة. 

يقول لوين: الهدف هو ضمان أن تكون القوات جاهزة دائما لأي تحرك محتمل للعدو، سواء على صعيد الهجمات التقليدية أو الهجمات الهجينة. وتعكس هذه الخطط إدراكا متزايدا من قبل الحلف بأن التهديدات الأمنية الحالية لم تعد تقتصر على المواجهة التقليدية بين الجيوش، بل تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والهجمات الإلكترونية، والعمليات الاستطلاعية، إضافة إلى التهديدات غير التقليدية الأخرى".

الدفاع باستخدام الروبوتات وأجهزة الاستشعار

وأضاف لوين: النظام الدفاعي لن يقتصر على الجنود فحسب، بل سيشمل حواجز تقنية، وأنظمة مراقبة آلية، وروبوتات متطورة، مصممة للتدخل السريع في حال حدوث أي اختراق أمني. ويعرف هذا النظام الجديد باسم "المنطقة الآلية".

قوات ألمانية تنتشر في بولندا
قوات ألمانية تنتشر في بولندا

وبحسب التقرير، فإن "المنطقة الآلية" هي منطقة شبه خالية من السكان، صممت بحيث يواجه الخصم صعوبة كبيرة في اجتيازها، ما يمنح القوات الصديقة الوقت الكافي للرد والتحرك. 

المنطقة الآلية.. تحول مهم في فلسفة الدفاع لدى الناتو

وتعتمد المنطقة الآلية على مزيج من أجهزة الاستشعار الاستطلاعية المتقدمة، وأنظمة الأسلحة الآلية، والروبوتات القتالية، بهدف إيقاف قوات العدو في المرحلة الأولى من أي هجوم، وتقليل الخسائر البشرية المحتملة.

ويؤكد لوين أن هذا النظام يعكس تحولا مهما في فلسفة الدفاع لدى الناتو، من الاعتماد على القوات البشرية بشكل أساسي إلى اعتماد استراتيجيات هجينة تجمع بين العنصر البشري والتقني، بما يعزز الفعالية والردع.

خط الردع على الجناح الشرقي

ويكشف التقرير أن الناتو يستهدف حماية الدول الأعضاء الحدودية، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، من أي تهديد محتمل من خلال ما يعرف بـ"خط الردع على الجناح الشرقي"، مشيرا إلى أن أن الناتو يخطط لاستكمال تنفيذ هذا النظام بحلول نهاية عام 2027.

و"تعتمد الاستراتيجية الجديدة على الجمع بين التخطيط العسكري الدقيق، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإقامة بنية تحتية دفاعية قوية قادرة على الاستجابة للطوارئ، مما يعكس نهجا استباقيا مختلفا عن الاستراتيجيات التقليدية السابقة، وفق "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا".

دمج أساليب الدفاع التقليدية مع الابتكار التكنولوجي

ويؤكد التقرير أن المنطقة الآلية، بجانب مستودعات الأسلحة والذخيرة الجديدة، ستشكل عنصرا مهما في سياسة الردع الشامل للناتو؛ إذ يمكن من خلالها إعادة تموضع القوات بسرعة، وضمان حماية أسلحة ومعدات استراتيجية، والتقليل من أي مخاطر على السكان المدنيين. 

وتعكس هذه الخطة تحول الناتو نحو دمج أساليب الدفاع التقليدية مع الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الروبوتات وأنظمة الاستشعار المتقدمة، لتطوير نموذج دفاعي متكامل بحيث يصبح الجناح الشرقي للحلف نموذجا للاستراتيجية الدفاعية المستقبلية التي تجمع بين الردع المادي والرقمي، والجاهزية التشغيلية الكاملة، مع الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي تصعيد محتمل.

الجريدة الرسمية