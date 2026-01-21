الأربعاء 21 يناير 2026
اقتصاد

لاجارد: رفع ترامب للرسوم الجمركية سيكون محدود التأثير على أوروبا

رئيسة البنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الرسوم الجمركية لن يكون له سوى تأثير محدود على التضخم في أوروبا.

وقالت في مقابلة مع راديو "آر تي إل" الأربعاء: "إذا نظرنا على المدى القصير، فإن الأثر المباشر سيكون طفيفا نسبيا".

تهديد ترمب لأوروبا بالرسوم

وفقا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، فمن شأن أحدث تهديدات ترامب أن ترفع متوسط معدل الرسوم الجمركية بمنطقة اليورو من نحو 12% إلى 15%.

وأضافت: "رغم ارتفاع التضخم المحتمل، إلا أن الارتفاع سيكون طفيفا جدا. والتأثير سيكون ضئيلا نظرا لسيطرتنا على معدل التضخم عند 1.9%".

رغم ذلك، أشارت لاجارد إلى أن كبرى الدول المصدرة، بما فيها ألمانيا، ستضرر بشكل أكبر من غيرها، وحذرت أيضا من صدمة محتملة للثقة، موضحة أن الأمر الأكثر خطورة هو مدى الضبابية الناجمة عن التقلبات المستمرة في مواقف الرئيس ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب ترامب كذلك بضم جرينلاند، وهي جزء من المملكة الدنماركية، مؤكدل بشكل دوري أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. 

وأكد الرئيس الأمريكى، إنه لا أحد يستطيع حماية جزيرة جرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. 

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

بلومبرج: أوروبا قد توافق على تسليم جرينلاند لأمريكا استرضاء لـ ترامب


وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستناقش ضم جرينلاند خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، لأن الدنمارك عاجزة عن حماية الإقليم. 

وتابع: يجب أن نحصل عليها.. يجب عليهم إتمام هذا الأمر.. الدنمارك عاجزة عن حمايتها، مع أنهم شعب رائع، مضيفا: أعرف القادة، إنهم أناس طيبون للغاية، لكنهم لا يذهبون إلى هناك حتى.

