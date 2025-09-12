بعد انتهاكات روسية، الناتو يطلق عملية "الحارس الشرقي" لدعم أوروبا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته، الجمعة، عن إطلاق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا، مضيفًا أن التهور الروسي في الأجواء تتزايد وتيرته.

وأوضح روته أن عملية الحارس الشرقي تشمل مجموعة من أصول دول أعضاء بالحلف، من بينها الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى، وفق رويترز.

من جهته، بيّن القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، ألكسوس جرينكيفيتش، أن عملية "الحارس الشرقي" ستشمل عناصر دفاع جوي وبري.



وقال جرينكيفيتش خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب حادثة انتهاك طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي، إن عملية "الحارس الشرقي" ستكون مرنة وعملية، وستوفر ردعًا ودفاعًا أكثر دقة واستهدافا عند الحاجة ستجمع بين عناصر الدفاع الجوي والبري، وستسهل تبادل المعلومات بين الدول"، حسب وكالة "تاس" الروسية.



يذكر أنه قبل أيام، انتهكت نحو 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي.



فيما أثارت تلك الحادثة غضبًا أوروبيًا واسعًا، واستنفارًا أيضًا من قبل الناتو الذي تعتبر بولندا عضوا فيه.

في حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الخميس، على منصة "إكس" أن بلاده ستنشر 3 طائرات مقاتلة من طراز رافال لمساعدة بولندا في حماية مجالها الجوي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.