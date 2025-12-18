18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن الخارجية الإستونية استدعت القائم بالأعمال الروسي لتسليمه مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود بين إستونيا وروسيا.

إستونيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي

وقالت وزارة الخارجية الإستونية في بيان صادر عنها اليوم: إن الانتهاك وقع على نهر نارفا قرب رصيف فاسكنارفا حيث دخل حرس الحدود الروس الأراضي الإستونية بلا إذن.

وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساخكنا: "قمنا بتعزيز المراقبة في تلك المنطقة ونحن على أهبة الاستعداد للرد".

وزعم أن أفضل وسيلة للرد على محاولات روسيا اختبار الحدود تتمثل في دعم أوكرانيا، وتكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على موسكو.

وفي وقت سابق علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية لاذعة على توصيات أوروبية بتجنب الدبلوماسيين الروس، مقترحة على الاتحاد الأوروبي الخروج من الأمم المتحدة أو مغادرة الكوكب.

وجاء تعليق زاخاروفا ردا على وثيقة أرسلتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في جنيف، تتضمن "تعليمات حول التواصل مع الدبلوماسيين الروس".

وبحسب مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية، فإن الوثيقة الأوروبية تحث الدبلوماسيين على "تجنب الفعاليات التي يشارك فيها دبلوماسيون روس"، وفي حال حضورهم أي فعالية مشتركة، عليهم تجنب الظهور أمام الكاميرا مع نظرائهم الروس.

الخارجية الروسية تسخر من إجراءات الاتحاد الأوروبي

وكتبت زاخاروفا في منشور عبر "تلجرام": "الصور هي كل شيء، والعمل لا شيء - هذا هو شعار بروكسل الجديد، واصفة هذه التدابير بأنها إجراءات نصفية".

وأضافت بلهجة ساخرة: "خروج الاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة، طالما أن روسيا موجودة فيها، سيكون قرارا ناضجا، ولا يمكن للحزمة الـ20 من العقوبات المعادية لروسيا أن تمر دون إعلان المفوضية الأوروبية مغادرتها للكوكب، طالما بقي الروس عليه"، مختتمة: "الصاروخ علينا".

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل استمرار التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات المتبادلة بين الجانبين.

