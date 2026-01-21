أمين عام الناتو: اجتماع مثمر مع ترامب وتركيز خاص على أمن القطب الشمالي

18 حجم الخط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إنه عقد اجتماعًا وصفه بـ«المثمر» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الأهمية للحلف، في مقدمتها القضايا الأمنية والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

أمن القطب الشمالي في صدارة النقاشات بين الناتو وترامب

وأوضح مارك روته أن الاجتماع تطرق بشكل خاص إلى مسألة أمن منطقة القطب الشمالي، مؤكدًا أن هذه المنطقة باتت تحظى بأهمية متزايدة لجميع دول الحلف، في ظل التغيرات المناخية، وتنامي الاهتمام الدولي بالممرات البحرية والموارد الطبيعية، إضافة إلى التنافس بين القوى الكبرى.

القطب الشمالي كأولوية استراتيجية للناتو

وأشار أمين عام حلف الناتو إلى أن القطب الشمالي لم يعد ملفًا جغرافيًا هامشيًا، بل أصبح ساحة استراتيجية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحلفاء، سواء على المستوى العسكري أو الأمني أو السياسي، لضمان الاستقرار وحماية المصالح المشتركة.

توافق أمريكي–أطلسي حول التحديات المستقبلية

وبحسب روته، عكس الاجتماع درجة عالية من التوافق بين الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن ضرورة تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما في المناطق الحساسة جيوسياسيًا، وعلى رأسها القطب الشمالي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات متسارعة، ما يجعل التنسيق بين واشنطن وحلفائها في الناتو عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن الأمني، وتوجيه رسائل طمأنة واضحة للدول الأعضاء بشأن وحدة الموقف وتماسك الحلف.

