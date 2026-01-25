طريقة عمل شوربة الفريك بالدجاج، طبق شتوي غني بالقيمة الغذائية

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الفريك بالدجاج من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة في المطبخ العربي، خاصة خلال فصل الشتاء، لما تتمتع به من مذاق دافئ وقيمة غذائية عالية.

يجمع هذا الطبق بين الفريك، وهو نوع من القمح الأخضر المجروش، والدجاج الغني بالبروتين، مع مجموعة من الخضروات والتوابل التي تعزز الفائدة الصحية وتمنح الشوربة طعمًا مميزًا ومشبعًا.

ما هو الفريك ولماذا يُعد خيارًا صحيًا؟

الفريك هو حبوب قمح تُحصد وهي خضراء قبل اكتمال نضجها، ثم تُحمص وتُجرش. يتميز بنسبة عالية من الألياف الغذائية مقارنة بالأرز أو المكرونة، ما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، ويساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول. كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، إضافة إلى مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكر عند تناوله باعتدال.

فوائد شوربة الفريك بالدجاج

تمنح الجسم طاقة ودفئًا في الأجواء الباردة.

تعزز المناعة بفضل احتوائها على البروتين والخضروات.

تساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك بسبب الألياف.

مناسبة للرجيم إذا تم تحضيرها بطريقة صحية دون دهون زائدة.

تصلح للكبار والأطفال، وحتى لكبار السن.

مكونات شوربة الفريك بالدجاج

لتحضير شوربة فريك بالدجاج تكفي 4 أشخاص، نحتاج إلى:

كوب فريك مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة.

نصف دجاجة مقطعة أو 2 صدر دجاج مقطع مكعبات.

بصلة متوسطة مفرومة.

جزرة مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة طماطم مبشورة أو ملعقة صلصة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ورقة لورا وحبهان (اختياري).

لتر إلى لتر ونصف مرق دجاج أو ماء ساخن.

بقدونس أو كزبرة خضراء للتقديم.

شوربة فريك

طريقة عمل شوربة الفريك بالدجاج خطوة بخطوة

في قدر عميق على نار متوسطة، يُسخن الزيت أو السمن، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويصبح شفافًا.

يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا حتى تظهر رائحته دون أن يتغير لونه.

تُضاف قطع الدجاج أو صدور الدجاج، وتُقلب جيدًا حتى يتغير لونها وتتشوح من جميع الجهات.

يُضاف الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الناشفة، وورق اللورا والحبهان إن وُجد، مع التقليب لامتزاج النكهات.

تُضاف الطماطم المبشورة أو الصلصة، وتُترك دقائق قليلة حتى تتسبك.

يُصفى الفريك من ماء النقع ويُضاف إلى القدر، ثم يُقلب مع باقي المكونات لمدة دقيقة.

يُضاف مرق الدجاج أو الماء الساخن، وتُترك الشوربة حتى تغلي.

بعد الغليان، تُخفض النار وتُترك الشوربة على نار هادئة لمدة 25–35 دقيقة، مع التقليب من حين لآخر، حتى ينضج الفريك تمامًا ويصبح قوام الشوربة متماسكًا.

يمكن إضافة ماء ساخن عند الحاجة حسب القوام المرغوب.

عند التقديم، تُزين الشوربة بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء.

نصائح لنجاح شوربة الفريك

غسل الفريك جيدًا ضروري للتخلص من أي شوائب.

النقع يساعد على سرعة النضج ويمنح قوامًا أفضل.

يمكن إضافة خضروات أخرى مثل الكوسة أو الكرفس لزيادة القيمة الغذائية.

لمن يتبع نظامًا صحيًا، يمكن الاستغناء عن السمن والاكتفاء بملعقة زيت زيتون.

شوربة الفريك بالدجاج ليست مجرد طبق شهي، بل وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية، وتناسب وجبات الغداء أو العشاء، خاصة في الأيام الباردة أو خلال فترات النقاهة. كما أنها خيار ذكي للأمهات الباحثات عن وجبة مغذية ومشبعة لأفراد الأسرة دون تكلفة أو مجهود كبير.

