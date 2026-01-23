طريقة عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار، لذيذة ومغذية في الشتاء

18 حجم الخط

شوربة اللسان عصفور بالخضار من أشهر وألذ أنواع الشوربات في المطبخ العربي، خاصة في فصل الشتاء، فهي خفيفة على المعدة، ومشبِّعة، وغنية بالقيم الغذائية.

وطريقة عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهى مناسبة للأطفال والكبار، ويمكن تقديمها كطبق جانبي أو وجبة خفيفة متكاملة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار.

مكونات عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار:-

1 كوب لسان عصفور

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبد

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

1 فص ثوم مفروم اختياري

1 جزرة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات

1 حبة كوسة صغيرة مقطعة

1 حبة طماطم مبشورة أو 2 ملعقة صلصة طماطم اختياري

1 لتر مرق دجاج أو لحم أو ماء ساخن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة كمون

رشة بهارات مشكلة

كزبرة خضراء أو بقدونس للتزيين

طريقة عمل شوربة اللسان عصفور بالخضار

في قدر على نار متوسطة، ضعي الزيت أو الزبد.

أضيفي لسان العصفور وقلبيه جيدا حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

هذه الخطوة مهمة لتعزيز النكهة ومنع تكتل الحبوب أثناء الطهي.

أخرجي اللسان عصفور من القدر وضعيه جانبا.

في نفس القدر، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي سريعا حتى تظهر رائحته.

أضيفي الجزر، والبطاطس، والكوسة، وقلبي الخضار لمدة 2 إلى 3 دقائق.

أضيفي الطماطم المبشورة أو صلصة الطماطم وقلبي جيدا.

أعيدي اللسان عصفور إلى القدر.

أضيفي مرق الدجاج أو اللحم الساخن.

تبلي الشوربة بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبهارات المشكلة.

اتركي الشوربة حتى تغلي، ثم خففي النار.

غطي القدر واتركيها تطهى لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج لسان العصفور والخضار تماما.

قدمي شوربة اللسان عصفور ساخنة.

زينيها بالكزبرة الخضراء أو البقدونس المفروم.

يمكن تقديمها مع الخبز المحمص أو بجانب الأرز الأبيض.

لنجاح شوربة اللسان عصفور، تحميص اللسان عصفور خطوة أساسية للحصول على طعم غني وقوام مثالي.

يمكن إضافة بسلة، أو ذرة، أو فاصوليا خضراء حسب المتوفر.

إذا رغبتى في شوربة خفيفة، زيدي كمية المرق.

للأطفال، يمكن تقليل البهارات والاكتفاء بالملح فقط.

يمكن إضافة قطع دجاج مسلوق لزيادة القيمة الغذائية.

