طريقة عمل شوربة الكرنب باللحم، طبق غني ومفيد

طريقة عمل شوربة الكرنب باللحم، من الأطباق الشتوية الصحية والمغذية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية الكبيرة.

الكرنب، أو الملفوف، غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، فيتامين K، والألياف الغذائية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة.





إضافة اللحم إلى الشوربة يزيد من قيمتها الغذائية، حيث يحتوي على البروتينات الأساسية والحديد المهم لصحة الدم والعضلات.





المكونات الأساسية لشوربة الكرنب باللحم:

نصف كيلوجرام من اللحم البقري المقطع مكعبات صغيرة، ويفضل أن يكون مع قليل من الدهون لإضفاء نكهة.

رأس كرنب متوسط الحجم مقطع إلى شرائح رفيعة.

جزرتان متوسطتان مقطعتان إلى مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

حبة بطاطس متوسطة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو السمن البلدي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري).

ماء أو مرق لحم حسب الحاجة.

أعشاب طازجة مثل البقدونس أو الكزبرة للتزيين.



طريقة تحضير شوربة الكرنب باللحم:

تحمير اللحم: في قدر متوسط الحجم، سخني الزيت أو السمن على نار متوسطة، ثم أضيفي مكعبات اللحم وقلّبيها حتى تأخذ لونًا بنيًا جميلًا من جميع الجوانب. هذه الخطوة تساعد على تعزيز نكهة الشوربة.

إضافة الخضروات: أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس، وقلّبيهم مع اللحم حتى يذبل البصل ويظهر رائحته العطرة. ثم أضيفي الجزر والبطاطس وقلّبي المكونات معًا لمدة دقيقتين.

إضافة الكرنب: ضعي شرائح الكرنب فوق المكونات السابقة، وقلّبيها قليلًا لتختلط النكهات.

إضافة الماء أو المرق: صبي الماء أو مرق اللحم حتى يغطي المكونات بالكامل، ثم اتركي الشوربة على نار متوسطة حتى تغلي. بعد الغليان، خففي النار واتركيها لمدة 45 دقيقة إلى ساعة تقريبًا حتى ينضج اللحم والخضروات تمامًا.

التوابل: أثناء الطهي، أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون حسب الرغبة. يمكن أيضًا إضافة ورقة غار لإضفاء نكهة مميزة.

اللمسة النهائية: قبل التقديم مباشرة، زيني الشوربة بالبقدونس أو الكزبرة المفرومة لإضفاء لون ونكهة منعشة.





الفوائد الغذائية للشوربة:



شوربة الكرنب باللحم تعتبر وجبة متكاملة غذائيًا. اللحم يوفر البروتين الضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا، بينما الكرنب غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتدعم صحة القلب والدماغ. الجزر والبطاطس يضيفان كمية جيدة من الألياف والفيتامينات، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الطاقة. كما أن الشوربة دافئة وخفيفة، ما يجعلها مثالية لفصل الشتاء أو للأيام التي تحتاج فيها المرأة إلى تغذية سريعة ومفيدة دون ثقل في المعدة.



نصائح لتحسين الطعم والقيمة الغذائية:

يمكن استخدام لحم الدجاج كبديل للحم البقري إذا رغبتِ في تقليل الدهون.

إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم يزيد من نكهة الشوربة ويعزز امتصاص الحديد الموجود في اللحم.

يمكن إضافة حبوب الحمص أو العدس لزيادة محتوى البروتين والألياف.

تناول الشوربة مع خبز القمح الكامل يجعل الوجبة أكثر إشباعًا ومتوازنة غذائيًا.



باختصار، شوربة الكرنب باللحم ليست مجرد طبق شتوي دافئ، بل هي وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، سهلة التحضير، وتمنح شعورًا بالراحة والدفء. يمكن تحضيرها بشكل أسبوعي كجزء من نظام غذائي متوازن لكل أفراد الأسرة.

