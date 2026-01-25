طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج، للتدفئة والشبع

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج من الأطباق الصحية الدافئة التي تناسب فصل الشتاء بشكل خاص، كما أنها خيار مثالي لكل من يبحث عن وجبة مشبعة وخفيفة في الوقت نفسه.





تجمع شوربة الشوفان بالدجاج بين فوائد الشوفان المعروف بدوره في تعزيز الشعور بالامتلاء وتحسين الهضم، وبين البروتين عالي الجودة الموجود في الدجاج، مما يجعلها وجبة متكاملة تمد الجسم بالطاقة والدفء دون تحميله سعرات حرارية زائدة.





فوائد شوربة الشوفان بالدجاج للجسم



قبل التعرف على طريقة التحضير، من المهم التوقف عند الفوائد الصحية لهذا الطبق.



الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية، خاصة ألياف “البيتا جلوكان” التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يطيل الشعور بالشبع ويقلل نوبات الجوع المتكررة. كما يساهم الشوفان في دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستوى السكر في الدم.



أما الدجاج، وخصوصًا صدور الدجاج، فيُعد مصدرًا ممتازًا للبروتين قليل الدهون، وهو عنصر أساسي لبناء العضلات ودعم المناعة، خاصة في الأجواء الباردة التي تزيد فيها فرص الإصابة بنزلات البرد. الجمع بين الشوفان والدجاج في طبق واحد يمنح الجسم وجبة دافئة، مغذية، ومناسبة للدايت أو لنمط الحياة الصحي.

المكونات الأساسية لشوربة الشوفان بالدجاج



لتحضير شوربة الشوفان بالدجاج بطريقة بسيطة ومغذية، نحتاج إلى:

صدر دجاج متوسط الحجم، مقطع إلى مكعبات صغيرة

نصف كوب شوفان (يفضل الشوفان الكامل أو شوفان الطبخ)

بصلة صغيرة مفرومة

فصان من الثوم المفروم

جزرة متوسطة مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

لتر من مرق الدجاج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

رشة قرفة أو زنجبيل (اختياري للتدفئة)

بقدونس أو شبت مفروم للتزيين

شوربة الشوفان بالدجاج

طريقة التحضير خطوة بخطوة



في قدر عميق، يتم تسخين زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تذبل وتصبح شفافة. بعد ذلك يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا حتى تفوح رائحته دون أن يتحمر.

تُضاف مكعبات الدجاج إلى القدر وتُقلب مع البصل والثوم حتى يتغير لونها من جميع الجوانب. في هذه المرحلة يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم والزنجبيل، مع التقليب الجيد لضمان تشرب الدجاج بالنكهات.

بعد ذلك تُضاف الجزر ويُقلب الخليط لمدة دقيقة، ثم يُسكب مرق الدجاج ويُترك حتى يغلي. عند الغليان، تُخفض النار ويُضاف الشوفان، ثم تُترك الشوربة على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، مع التقليب من حين لآخر حتى ينضج الشوفان ويصبح قوام الشوربة كريميًا ومتماسكًا.

يمكن تعديل قوام الشوربة بإضافة كمية بسيطة من الماء أو المرق حسب الرغبة، ثم تُرفع من على النار وتُترك لبضع دقائق قبل التقديم.

لماذا تعتبر هذه الشوربة مثالية للتدفئة والشبع؟



تتميز شوربة الشوفان بالدجاج بقدرتها العالية على منح الجسم شعورًا بالدفء بفضل السوائل الساخنة والتوابل الدافئة مثل الكمون والزنجبيل. كما أن احتواءها على البروتين والألياف يجعلها وجبة مشبعة لساعات طويلة، ما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

نصائح لتقديم الشوربة

يمكن تقديم شوربة الشوفان بالدجاج كوجبة عشاء خفيفة، أو كوجبة غداء متكاملة مع قطعة خبز أسمر. كما يمكن إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم لتعزيز الطعم ورفع القيمة الغذائية.



تُعد شوربة الشوفان بالدجاج خيارًا ذكيًا لكل من يبحث عن وجبة دافئة، صحية، وسهلة التحضير، تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية، وتناسب جميع أفراد الأسرة، خاصة في أيام الشتاء الباردة.

