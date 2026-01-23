متوسط تأخيرات قطارات السكك الحديدية اليوم

18 حجم الخط

سجلت خطوط السكك الحديدية على الوجه البحري أقل نسبة للتأخيرات على مستوى السكك الحديدية اليوم.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية والاستعدادات لمواجهة آثار الطقس السيئ المتوقعة على معظم الأنحاء.

وقدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات اليوم والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح.

تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

وجاءت تأخيرات القطارات اليوم كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية:

القاهرة/ طنطا متوسط تأخيرات القطارات 15 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة/ السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة.

أسيوط / أسوان 55 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 70 دقيقة.

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس والشبورة خلال الأيام الماضية الأمر الذي أدى إلى تخفيض سرعة بعض القطارات في مداخل المزلقانات.

