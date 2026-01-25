شروط التقدم لمنحة علماء المستقبل بالجامعات المصرية 2026

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل لدعم الطلاب المتميزين بالشراكة بين البنك المركزي المصري، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

منحة "علماء المستقبل" للطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي

وانطلقت منظومة المنح الدراسية عمليًا عبر توقيع بروتوكولين مع البنك المركزي المصري لدعم الطلاب المتفوقين، الأول لتوفير تكاليف الإقامة والإعاشة للمتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، والثاني لتمويل منحة "علماء المستقبل" للطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي.

تغطية المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة

ويهدف بروتوكول "علماء المستقبل" إلى تغطية المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة، مع تقديم منح كاملة في تخصصات (الطب، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، الطب البيطرى، الفنون التطبيقية، الفنون والتصميم، الزراعة، السياحة والفنادق والآثار)، ومراعاة التوزيع الجغرافي، وتخصيص نسب للطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن دعم المحافظات الصعيدية والحدودية.

شروط التقدم لمنحة علماء المستقبل بالجامعات

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الحصول على منحة علماء المستقبل بالجامعات 2026 وجاءت كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب من المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة أو الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2025/2024.

أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة.

أن يكون الطالب محققا للحد الأدنى المعلن من قبل إدارة المبادرة للتقدم لكل كلية.

أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية (دفعة 2025/2024).

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا.

ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول.

أن يلتزم الطالب بتقديم كافة المستندات المطلوبة (أو التي ستطلب لاحقًا) والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولي الأمر.

