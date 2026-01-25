الأحد 25 يناير 2026
حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شقة أعلى مصنع بشبرا الخيمة

حريق بشبرا الخيمة
حريق بشبرا الخيمة
أمرت نيابة شبرا الخيمة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق نشب داخل شقة سكنية أعلى مصنع أحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

جنايات مستأنف شبرا الخيمة تحيل أوراق المتهم الأول في قضية "الدارك ويب" للمفتي

انتداب المعمل الجنائي

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار والمباني المجاورة، دون وقوع إصابات.
وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

4 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق شقة بشبرا الخيمة 

وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، حيث جرى السيطرة على الحريق بالكامل، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية تقع أعلى مصنع أحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

