الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، مصرع ربة منزل وأطفالها الـ 4 في تسرب غاز بشبرا الخيمة

مصرع أم وأبنائها
مصرع أم وأبنائها في تسريب غاز بشبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة، أم و4 أطفال، إثر تسرب غاز بشقتهم بشارع أحمد عرابي، وتم التحفظ على الجثامين في انتظار وصول النيابة لإجراء المعاينة.

رئيس مياه القليوبية يجتمع بالعاملين لمتابعة منظومة العمل

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

بالأسماء.. مصرع ربة منزل وأطفالها الـ 4 إثر تسرب غاز بشقتهم بشبرا الخيمة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين أم و4 أبناء داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من فرع إسعاف القليوبية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور جثامين أم و4 أبناء إثر تسرب غاز بشقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: "الأم"، شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، وتم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق من النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

منطقة القليوبية الأزهرية تقدّم العزاء في ضحايا تسريب الغاز فى بنها
ads

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

الزمالك يعلن تجديد عقد محمد سيد (فيديو)

بدء تخصيص شقق روضة العبور بمنصة مصر العقارية الإثنين المقبل

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية