بالأسماء، مصرع ربة منزل وأطفالها الـ 4 في تسرب غاز بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة، أم و4 أطفال، إثر تسرب غاز بشقتهم بشارع أحمد عرابي، وتم التحفظ على الجثامين في انتظار وصول النيابة لإجراء المعاينة.

بالأسماء.. مصرع ربة منزل وأطفالها الـ 4 إثر تسرب غاز بشقتهم بشبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين أم و4 أبناء داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من فرع إسعاف القليوبية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور جثامين أم و4 أبناء إثر تسرب غاز بشقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: "الأم"، شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، وتم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق من النيابة العامة.

