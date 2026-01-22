الخميس 22 يناير 2026
حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التشاجر مع عامل في شبرا مصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
أمرت نيابة شبرا مصر بإحالة عاطلين بتهمة التشاجر مع آخر وإحداث إصابته التي تسببت في عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أحدث إصابة المجني عليه “م. و” عامل وفقا لتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي جاء فيه أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30% بيده اليمنى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمان سلاحا أبيض مطواة وشومة بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة شبرا مصر وإصابة أحدهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات قديمة، 
وكشفت التحريات أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بشومة، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.

وألقت  قوات الأمن القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

