الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور

حريق العبور، فيتو
حريق العبور، فيتو
18 حجم الخط

 تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الأطباق البلاستيكية بمدينة العبور، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للسيطرة السريعة على النيران ومنع إمتدادها.

txt

وكيل شباب الدقهلية يستعرض آليات عمل لجان الحكام وإجراءات قيد اللاعبين

txt

رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال للمساهمة في التعليم والصحة باعتبارهما أولوية قصوى

 وتبين أن الحريق إندلع بمصنع مقام على مساحة 500 متر مربع بالقطعة رقم 14 بلوك 2008 بالمنطقة الصناعية في الإمتداد الغربي بمدينة العبور القديمة.

 حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تستمر المتابعة للتأكد من إنتهاء أعمال التبريد تمامًا وعدم تجدد الإشتعال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

 

السيطرة على حريق ضخم بالمنطقة الصناعية في العبور

 كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل أحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ب مدينة العبور. 

 

الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف في حريق 

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية  إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

مصنع للأطباق البلاستيكية بالعبور 
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالعبور  مكوّن من دور أرضي، على مساحة تُقدّر بنحو 500 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الحماية المدنية الحماية المدنية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة الجمع الآلي بموسم حصاد البطاطس بالفرافرة

عمرو سعد يطرح برومو مسلسل إفراج (فيديو)

صحة الدقهلية تضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاج «الأكسجين النشط»

رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال للمساهمة في التعليم والصحة باعتبارهما أولوية قصوى
ads

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

الموت يفجع الفنانة بشرى

بسبب الذكاء الاصطناعي، وزير الاتصالات يكشف المهن المُهددة بالاختفاء في المستقبل

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

فوانيس رمضان تضيء شوارع السيدة زينب، والأسعار تبدأ من 25 جنيهًا (فيديو وصور)

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية