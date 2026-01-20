محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور

18 حجم الخط

تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الأطباق البلاستيكية بمدينة العبور، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للسيطرة السريعة على النيران ومنع إمتدادها.

وتبين أن الحريق إندلع بمصنع مقام على مساحة 500 متر مربع بالقطعة رقم 14 بلوك 2008 بالمنطقة الصناعية في الإمتداد الغربي بمدينة العبور القديمة.

حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تستمر المتابعة للتأكد من إنتهاء أعمال التبريد تمامًا وعدم تجدد الإشتعال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

السيطرة على حريق ضخم بالمنطقة الصناعية في العبور

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل أحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ب مدينة العبور.

الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف في حريق

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

مصنع للأطباق البلاستيكية بالعبور

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالعبور مكوّن من دور أرضي، على مساحة تُقدّر بنحو 500 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

