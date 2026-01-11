18 حجم الخط

صرّحت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بدفن جثة شاب قتل على يد صديقه، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتله صديقه في القليوبية

وشهدت مدينة شبرا الخيمة، وتحديدًا عزبة مراد بمنطقة بهتيم، واقعة قتل مؤسفة، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره، بعد أن تلقى طعنة نافذة على يد صديقه خلال مشاجرة تطورت بشكل مأساوي.

ضبط المتهم بقتل صديقه بسبب الفلوس بشبرا الخيمة

وكان اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث أخطر اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بحدوث مشاجرة وسقوط أحد الأشخاص جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة.



وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، ويدعى أحمد. م. ع (25 عامًا)، والمتهم محمد. س. ص، وكلاهما مقيمان بدائرة قسم بهتيم، بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، أقدم خلالها المتهم على استخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، ووجّه طعنة قاتلة للمجني عليه، أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت قوة من مباحث القسم، بقيادة الرائد محمد هاني، وبمشاركة النقباء أحمد عصام، إبراهيم خضر، محمود النجار، يوسف حمدي، أمير عز الدين، وكريم عبادة، من ضبط المتهم، وبإرشاده تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1029 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

