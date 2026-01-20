الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقًا ضخمًا بالمنطقة الصناعية في العبور وإصابة شخصين (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وأسفر عن إصابة شخصين.

محافظ القليوبية يشكل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

رئيس مياه القليوبية يتابع هبوطا أرضيا بشبكة الصرف الصحي بالقلج

 السيطرة على حريق ضخم بالمنطقة الصناعية في العبور


كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية،  تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل أحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف في حريق 


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية  إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

مصنع للأطباق البلاستيكية بالعبور 
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالعبور  مكوّن من دور أرضي، على مساحة تُقدّر بنحو 500 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

