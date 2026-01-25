وكيل صحة مطروح يفاجئ المستشفى العام ويُحيل طاقم تمريض للتحقيق

18 حجم الخط

قام الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور مصطفى عطية مدير إدارة الخدمات الطبية، بالمرور المفاجئ على مستشفى مطروح العام، للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة احتياجات التشغيل.



تفقد الاستقبال والطوارئ والاستماع لآراء المرضى

بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، لمتابعة انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما استمع إلى آراء المرضى وذويهم بهدف تذليل المعوقات وتوفير الاحتياجات اللازمة.



وشدد على أهمية حسن وسرعة التعامل مع المرضى وذويهم، والالتزام بسياسات مكافحة العدوى، والحفاظ على نظافة وتنظيم الأقسام والغرف.





التشديد على التسجيل الطبي والمتابعة الدقيقة للحالات

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتسجيل الطبي الدقيق للحالات، وقياس العلامات الحيوية بواسطة طاقم التمريض وتسجيلها بانتظام، مع متابعة أي أعراض مستجدة تظهر على المريض أثناء تواجده بقسم الطوارئ، وعدم الاعتماد فقط على القياسات السابقة قبل توقيع الكشف الطبي.





مرور شامل على العنايات والأقسام الداخلية

وحرص وكيل الوزارة على المرور على جميع أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى، بحضور الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، وفحص ملفات المرضى، والتأكد من الالتزام بسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى، والاستماع إلى المرضى وذويهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة.







إحالة مقصرين من التمريض للتحقيق العاجل

وخلال المرور، تلاحظ عدم التزام طاقم التمريض النوبتجي بقسم الجراحة بسياسات التسليم والتسلم، وعلى الفور وجّه وكيل الوزارة بإحالتهم للتحقيق العاجل.



كما قرر إحالة مشرفي التمريض بأقسام عناية الباطنة والحضانات للتحقيق، بسبب ضعف الإشراف والمتابعة.





التأكيد على حسن معاملة المرضى والمتابعة المستمرة

ووجّه وكيل الوزارة إدارة المستشفى بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأقسام، مع التشديد على حسن معاملة المرضى وذويهم، والالتزام الكامل بالقواعد المهنية.





تفقد المعمل وبنك الدم

كما شملت الجولة تفقد معمل المستشفى وبنك الدم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاتها.





تكثيف الجولات المسائية على المستشفيات

ووجّه وكيل الوزارة الإدارات المختصة بتكثيف الجولات المرورية على مستشفيات (مطروح العام – الأطفال – التوليد والصحة الإنجابية)، خاصة خلال الفترات المسائية وحتى فجر اليوم التالي، بالتزامن مع مرور سيادته ووكيل المديرية ومديري العموم.





الصحة: لا تهاون في المحاسبة وتقديم خدمة تليق بالمواطنين

وأكدت مديرية الصحة بمطروح أنها لم ولن تدخر جهدًا في دعم مستشفى مطروح العام بكافة الاحتياجات، نظرًا للكثافة العالية للمترددين عليها، مع تقديم الدعم اللازم لإنجاح الجهود المبذولة، وتذليل كافة العقبات، وتطبيق المحاسبة المشددة لأي تقاعس أو إهمال، حرصًا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة وزائريها.

