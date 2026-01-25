الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

صدق أو لا تصدق، أزمة مضادات حيوية تضرب ألمانيا وحياة مرضى القلب في خطر

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، وجود نقص وشيك في إمدادات أنواع معينة من المضادات الحيوية، خاصة تلك التي تحتوي على المادة الفعالة "بنزاتين بنزيل بنسلين"، والتي يتم إعطاؤها عن طريق الحقن.

ويسمح هذا التحديد الرسمي للموقف بالخروج مؤقتًا عن متطلبات الموافقة المعتادة، وذلك لتسهيل الوصول إلى المنتجات المستوردة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة، السبت، أن خلفية هذه الخطوة تعود إلى معلومات حالية تشير إلى أن المخزونات المتبقية ستنفد تمامًا في المستقبل المنظور.

ومع إعلان نقص الإمدادات، يمكن الآن استخدام مستحضرات من الخارج لا تحمل ملصقات باللغة الألمانية؛ ما يضمن استمرار التوريد حتى بعد نفاد المخزون المتبقي.

وذكرت الوزارة أن الأدوية المتأثرة تشمل مضادًّا حيويًّا يستخدم للعلاج طويل الأمد لعدوى "المكورات العقدية" للوقاية من التهاب القلب الروماتيزمي.
 

وزارة الصحة في ألمانيا المضادات الحيوية المادة الفعالة بنزاتين بنزيل بنسلين المنتجات المستوردة
