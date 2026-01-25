خالد الغندور: طريق مسدود لحل إيقاف قيد الزمالك ورحيل سيف جعفر خلال ساعات

18 حجم الخط

أكد الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر من نادي الزمالك أن حل أزمة إيقاف القيد خلال الفترة الحالية بات أمرًا صعبًا، في ظل ضيق الوقت، مشددًا على أن إدارة النادي لم تتجاهل الملف وتعمل عليه بشكل مستمر.

أزمة إيقاف القيد في الزمالك



وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الاتجاه الأقرب هو حسم أزمة القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالملف خلال الفترة القادمة.



ويسعى مجلس الإدارة لحل بعض القضايا البسيطة خلال الفترة القادمة والذين يعدون خمس قضايا وهم 3 قضايا معاوني جوميز 60 ألف دولار، وقضية جروس 133 ألف دولار، وقضية جوميز 120 ألف دولار.

تفاصيل موقف الزمالك من رحيل سيف جعفر

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن سيف جعفر اقترب بشدة من الرحيل عن الزمالك خلال يناير الجاري.

وقال الغندور إن الإدارة ترحب برحيل اللاعب عن الفريق مع الاستفادة المالية منه ومنحه حرية الاختيار.

وتابع الغندور، عندما عاد اللاعب للزمالك عاد مجانا، حيث أنهى اللاعب التفاصيل المالية مع بيراميدز برد كافة الأموال لذلك تم طرح فكرة رحيله مجانا من بعض المقربين له.

واختتم الغندور أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في ملف رحيل سيف واللاعب أخطر زملائه أنه يفضل الرحيل خارج مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.