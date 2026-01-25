الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد الغندور: طريق مسدود لحل إيقاف قيد الزمالك ورحيل سيف جعفر خلال ساعات

سيف جعفر، فيتو
سيف جعفر، فيتو
18 حجم الخط

أكد الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر من نادي الزمالك أن حل أزمة إيقاف القيد خلال الفترة الحالية بات أمرًا صعبًا، في ظل ضيق الوقت، مشددًا على أن إدارة النادي لم تتجاهل الملف وتعمل عليه بشكل مستمر.

 

أزمة إيقاف القيد في الزمالك 


وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الاتجاه الأقرب هو حسم أزمة القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالملف خلال الفترة القادمة.


ويسعى مجلس الإدارة لحل بعض القضايا البسيطة خلال الفترة القادمة والذين يعدون خمس قضايا وهم 3 قضايا معاوني جوميز 60 ألف دولار، وقضية جروس 133 ألف دولار، وقضية جوميز 120 ألف دولار.

 

تفاصيل موقف الزمالك من رحيل سيف جعفر

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن سيف جعفر اقترب بشدة من الرحيل عن الزمالك خلال يناير الجاري.

وقال الغندور إن الإدارة ترحب برحيل اللاعب عن الفريق مع الاستفادة المالية منه ومنحه حرية الاختيار.

وتابع الغندور، عندما عاد اللاعب للزمالك عاد مجانا، حيث أنهى اللاعب التفاصيل المالية مع بيراميدز برد كافة الأموال لذلك تم طرح فكرة رحيله مجانا من بعض المقربين له.

واختتم الغندور أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في ملف رحيل سيف واللاعب أخطر زملائه أنه يفضل الرحيل خارج مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك ازمة ايقاف القيد في الزمالك

مواد متعلقة

يورتشيتش يشيد بلاعبي بيراميدز بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

محامي رمضان صبحي: قدمنا الطعن ونسعى لإعادة اللاعب إلى الملاعب من جديد

مارسيليا يقدم هدية ثمينة لسان جيرمان بالفوز على لانس بثلاثية في الدوري الفرنسي

بثنائية مبابي، ريال مدريد يفوز على فياريال ويتصدر الدوري الإسباني

طلب مهم من حسام حسن لـ مصطفى محمد قبل مونديال 2026

الشيبي وحامد يخضعان لـ كشف المنشطات بعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

خالد صبحي: اللعب للمصري شرف والفوز هدفنا أمام الزمالك

نبيل الكوكي يرفع راية التحدي قبل مواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

ads

الأكثر قراءة

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

خالد الغندور: طريق مسدود لحل إيقاف قيد الزمالك ورحيل سيف جعفر خلال ساعات

انخفاض البتلو 26 جنيهًا وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بيان رسمي من MBC للرد على تصريحات أحمد سعد بشأن خدعة برنامج The Voice

تصل إلى 3482 جنيها، قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

صدق أو لا تصدق، أزمة مضادات حيوية تضرب ألمانيا وحياة مرضى القلب في خطر

طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج، للتدفئة والشبع

باستثناء "كريستال"، انخفاض أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

يناقشه مجلس النواب، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

باستثناء "كريستال"، انخفاض أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

مزاد علني لبيع وحدات تجارية وخدمية، اعرف الموعد والتفاصيل

قانون الخدمة المدنية، تعرف على الحالات التي تحرم الموظف من الترقية

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية